БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

С 16 СЕНТЯБРЯ В ПРИОРБАНКЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ А1 ЧЕРЕЗ SMS

14:04 11.09.2019 В «Приорбанк» ОАО с 16 сентября изменяется порядок оплаты услуг провайдера А1 с помощью SMS-банка. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь для оплаты необходимо использовать идентификатор «A1» вместо VELCOM. Пример запроса: OPLATA 1234 DK5678 A1 291234567 10, где 1234 – ваш пароль от SMS-банка, DK5678 – номер карты-источника, 10 – сумма оплаты.