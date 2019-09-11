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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 16 СЕНТЯБРЯ В ПРИОРБАНКЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ А1 ЧЕРЕЗ SMS
14:04 11.09.2019
В «Приорбанк» ОАО с 16 сентября изменяется порядок оплаты услуг провайдера А1 с помощью SMS-банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь для оплаты необходимо использовать идентификатор «A1» вместо VELCOM.
Пример запроса: OPLATA 1234 DK5678 A1 291234567 10, где 1234 – ваш пароль от SMS-банка, DK5678 – номер карты-источника, 10 – сумма оплаты.
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