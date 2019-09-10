БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В ОБСЛУЖИВАНИИ КАРТОЧЕК НЕКОТОРЫХ БАНКОВ 16 И 21 СЕНТЯБРЯ ВОЗМОЖНЫ ПЕРЕРЫВЫ

12:55 11.09.2019 ОАО «Банковский процессинговый центр» 16 и 21 сентября с 2.00 до 5.00 будет проводить технологические работы на сетевом оборудовании центра. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЗАО «БТА Банк», в это время возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.