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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В ОБСЛУЖИВАНИИ КАРТОЧЕК НЕКОТОРЫХ БАНКОВ 16 И 21 СЕНТЯБРЯ ВОЗМОЖНЫ ПЕРЕРЫВЫ
12:55 11.09.2019
ОАО «Банковский процессинговый центр» 16 и 21 сентября с 2.00 до 5.00 будет проводить технологические работы на сетевом оборудовании центра.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЗАО «БТА Банк», в это время возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.
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