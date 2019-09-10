БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК ДАБРАБЫТ ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ТАРИФЫ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

11:59 11.09.2019 ОАО «Банк Дабрабыт» с 20 сентября вносит изменения в Тарифы комиссионного вознаграждения для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, Раздел I Тарифов дополнен п. 2.16. следующего содержания: «2.16 Выдача наличных белорусских рублей/иностранной валюты в банкоматах (ATM) Банка по банковским платежным карточкам, эмитированным банками-нерезидентами – 3,0% от суммы операции».