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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ДАБРАБЫТ ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ТАРИФЫ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
11:59 11.09.2019
ОАО «Банк Дабрабыт» с 20 сентября вносит изменения в Тарифы комиссионного вознаграждения для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, Раздел I Тарифов дополнен п. 2.16. следующего содержания: «2.16 Выдача наличных белорусских рублей/иностранной валюты в банкоматах (ATM) Банка по банковским платежным карточкам, эмитированным банками-нерезидентами – 3,0% от суммы операции».
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