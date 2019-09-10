|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНКОВСКИЙ ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР ПОЛУЧИЛ СТАТУС ОФИЦИАЛЬНОГО ПРОЦЕССОРА UNIONPAY
16:14 10.09.2019
Платежная система UnionPay International (UPI) подтвердила право ОАО «Банковский процессинговый центр» на обслуживание эквайринговых программ банков-клиентов Центра.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе центра, статус официального процессора (UPI TPSP) подтвержден соответствующим сертификатом и включает поддержку двух направлений: обслуживание банкоматов (ATM) и эквайринга (POS).
UnionPay International - дочерняя компания China UnionPay, которая занимается обеспечением эмиссии и эквайринга карт UnionPay за пределами Китая. Платежные карты UnionPay уже принимаются в 174 странах мира.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 10.09.2019
Курсы в банках
на 10.09.2019
Конвертация в банках
на 10.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте