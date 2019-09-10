БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНКОВСКИЙ ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР ПОЛУЧИЛ СТАТУС ОФИЦИАЛЬНОГО ПРОЦЕССОРА UNIONPAY

16:14 10.09.2019 Платежная система UnionPay International (UPI) подтвердила право ОАО «Банковский процессинговый центр» на обслуживание эквайринговых программ банков-клиентов Центра. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе центра, статус официального процессора (UPI TPSP) подтвержден соответствующим сертификатом и включает поддержку двух направлений: обслуживание банкоматов (ATM) и эквайринга (POS). UnionPay International - дочерняя компания China UnionPay, которая занимается обеспечением эмиссии и эквайринга карт UnionPay за пределами Китая. Платежные карты UnionPay уже принимаются в 174 странах мира.