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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БЕЛИНВЕСТБАНКЕ МОЖНО ОФОРМИТЬ ПРЕМИАЛЬНУЮ КАРТОЧКУ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
13:10 10.09.2019

ОАО «Белинвестбанк» предоставляет возможность выпустить премиальную карточку с индивидуальным дизайном не только в долларах США и евро, но и в национальной валюте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, карточка с индивидуальным дизайном выпускается на базе Mastercard Gold PayPass EMV. Она гарантирует приоритетное обслуживание, скидки и специальные предложения по всему миру.

Заказать свою уникальную карточку можно онлайн в Мобильном приложении Белинвестбанка. Для этого необходимо подать «Заявку на карту», выбрать валюту счета и карточку с возможностью оформления индивидуального дизайна. Система предложит выбрать одну из уже утвержденных картинок или загрузить собственную фотографию из мобильного телефона.

«Напомним, если вы решили оформить карточку с собственным дизайном, изображение должно будет пройти контроль. Это связано с рядом ограничений, которые предъявляет платежная система для изображений, наносимых на карточки», – отметили в банке.

Срок изготовления такой карточки от 3 до 5 дней. Оповещение о ее готовности придет на номер телефона, указанный при оформлении. Забрать карточку можно в отделении, выбранном при заказе. В ближайшее время будет реализована возможность доставки карточки ее владельцу.
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