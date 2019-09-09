ОАО «Белинвестбанк» предлагает новую услугу WEB Call.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, WEB Call позволяет совершать звонки в Контакт-центр Белинвестбанка через интернет без затрат на мобильную связь.

Новый сервис доступен на всех устройствах, подключенных к сети Интернет: мобильных телефонах, планшетах и компьютерах. Теперь, находясь в любой точке мира, клиент всегда сможет получить информацию о продуктах и услугах банка.

Чтобы воспользоваться сервисом WEB Call, нужно зайти на официальный сайт ОАО «Белинвестбанк» (www.belinvestbank.by), в левом нижнем углу экрана нажать значок WEB Call и в открывшемся окне выбрать «Веб-звонок». Далее следует подключить гарнитуру (микрофон и наушники), если она еще не установлена и начать звонок в Контакт-центр.

Новая услуга доступна 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.