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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВУЮ УСЛУГУ WEB CALL
12:05 10.09.2019
ОАО «Белинвестбанк» предлагает новую услугу WEB Call.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, WEB Call позволяет совершать звонки в Контакт-центр Белинвестбанка через интернет без затрат на мобильную связь.
Новый сервис доступен на всех устройствах, подключенных к сети Интернет: мобильных телефонах, планшетах и компьютерах. Теперь, находясь в любой точке мира, клиент всегда сможет получить информацию о продуктах и услугах банка.
Чтобы воспользоваться сервисом WEB Call, нужно зайти на официальный сайт ОАО «Белинвестбанк» (www.belinvestbank.by), в левом нижнем углу экрана нажать значок WEB Call и в открывшемся окне выбрать «Веб-звонок». Далее следует подключить гарнитуру (микрофон и наушники), если она еще не установлена и начать звонок в Контакт-центр.
Новая услуга доступна 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.
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