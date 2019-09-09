ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.09.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БЕЛАРУСБАНКА УТВЕРДИЛ ПОРЯДОК РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ
11:20 10.09.2019

Наблюдательный совет ОАО «АСБ Беларусбанк» на очередном заседании 29 августа утвердил Положение о порядке реструктуризации задолженности и прекращении обязательств по кредитным договорам в соответствии с указом №200 от 24.05.2018 в ОАО «АСБ Беларусбанк» и Дополнение 2 к Положению о системе вознаграждений и компенсаций банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, Наблюдательным советом рассмотрена информация об итогах работы банка и ходе реализации Стратегии развития банка на 2018-2020 годы за первое полугодие 2019 года, отмечена положительная динамика основных финансовых показателей деятельности банка и перспектива их выполнения по итогам 2019 года.

Также на заседании утвержден отчет должностного лица, ответственного за управление рисками в банке и банковском холдинге, о состоянии системы управления рисками и об уровне рисков по итогам первого полугодия 2019 года.

Наблюдательным советом заслушан Отчет об оказании банком безвозмездной (спонсорской) помощи физическим и юридическим лицам во II квартале 2019 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.09.2019
валюта курс
EUR 2.3146
USD 2.0989
RUB 3.2014
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.09.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3146 -0.0125
USD 2.0989 -0.0082
RUB 3.2014 +0.0075
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3100 2.3160
USD 2.0930 2.0970
RUB 3.1900 3.2040
подробнее

Конвертация в банках
на 10.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1010 1.1080
EUR/RUB 72.1000 72.6600
USD/RUB 65.3000 65.8500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте