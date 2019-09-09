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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БЕЛАРУСБАНКА УТВЕРДИЛ ПОРЯДОК РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ
11:20 10.09.2019
Наблюдательный совет ОАО «АСБ Беларусбанк» на очередном заседании 29 августа утвердил Положение о порядке реструктуризации задолженности и прекращении обязательств по кредитным договорам в соответствии с указом №200 от 24.05.2018 в ОАО «АСБ Беларусбанк» и Дополнение 2 к Положению о системе вознаграждений и компенсаций банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, Наблюдательным советом рассмотрена информация об итогах работы банка и ходе реализации Стратегии развития банка на 2018-2020 годы за первое полугодие 2019 года, отмечена положительная динамика основных финансовых показателей деятельности банка и перспектива их выполнения по итогам 2019 года.
Также на заседании утвержден отчет должностного лица, ответственного за управление рисками в банке и банковском холдинге, о состоянии системы управления рисками и об уровне рисков по итогам первого полугодия 2019 года.
Наблюдательным советом заслушан Отчет об оказании банком безвозмездной (спонсорской) помощи физическим и юридическим лицам во II квартале 2019 года.
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