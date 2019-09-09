Председателем правления ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) назначен Сергей Суслопаров. Такое решение принято 2 сентября на заседании совета директоров Банка ВТБ (Беларусь).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ранее С. Суслопаров (с июня 2019 года) он работал заместителем председателя правления - исполняющим обязанности председателя правления Банка ВТБ (Беларусь).

Сергей Суслопаров родился в 1983 году. Образование высшее, в 2005 году окончил Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пермский государственный университет» по специальности «Менеджмент организации», получил квалификацию «Менеджер», в 2016 году окончил London Business School (LBS).

Банковскую карьеру начал в 2005 году с должности клиентского менеджера в Западно-Уральском банке Сбербанка России. В 2008 году назначен начальником отдела клиентских менеджеров, в 2012 году - заместителем управляющего Удмуртским отделением Западно-Уральского банка филиала ОАО «Сбербанк России». С 2014 года – управляющий отделением Сбербанка в Республике Коми. В 2016 году назначен заместителем председателя правления по корпоративному бизнесу ОАО «БПС-Сбербанк».