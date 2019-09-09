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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БСБ БАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
16:23 09.09.2019
ЗАО «БСБ Банк» с 12 сентября вносит изменения в тарифы комиссионного вознаграждения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения вносятся в пункт 11.1 «Совершение операций по покупке-продаже на ОАО «БВФБ» государственных ценных бумаг, ценных бумаг НБРБ, акций и облигаций юридических лиц по поручению и за счет», дополнившись пунктом 11.1.3:
«11.1.3 …клиента – юридического лица, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, заключившего с банком договор комиссии // за сделки в течение торгового дня – 0,01% (минимум 30 рублей за сделку). Биржевой и клиринговый сборы возмещаются профессиональным участником рынка ценных бумаг дополнительно».
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