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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БСБ БАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
16:23 09.09.2019

ЗАО «БСБ Банк» с 12 сентября вносит изменения в тарифы комиссионного вознаграждения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения вносятся в пункт 11.1 «Совершение операций по покупке-продаже на ОАО «БВФБ» государственных ценных бумаг, ценных бумаг НБРБ, акций и облигаций юридических лиц по поручению и за счет», дополнившись пунктом 11.1.3:

«11.1.3 …клиента – юридического лица, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, заключившего с банком договор комиссии // за сделки в течение торгового дня – 0,01% (минимум 30 рублей за сделку). Биржевой и клиринговый сборы возмещаются профессиональным участником рынка ценных бумаг дополнительно».
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