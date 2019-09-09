БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ НА ЖИЛЬЕ В БЕЛАРУСБАНКЕ СНИЗИЛИСЬ

14:40 09.09.2019 ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 сентября снизило процентные ставки по вновь заключаемым кредитным договорам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья на условиях, определенных банком. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка по такому кредиту теперь составляет ставку рефинансирования Национального банка Беларуси, увеличенную на 4,3 процентного пункта. Кроме того, с 1 сентября аналогичное снижение процентной ставки банк осуществляет и по ряду кредитов на потребительские нужды.