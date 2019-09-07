БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ОПЕРАЦИИ ПО КАРТАМ ПРИОРБАНКА БУДУТ НЕДОСТУПНЫ НОЧЬЮ 10 СЕНТЯБРЯ

13:41 09.09.2019 «Приорбанк» ОАО проведет 10 сентября с 0.00 до 1.00 технологические работы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в это время будут временно недоступны операции по картам в банкоматах, терминалах, инфокиосках, интернет-банке Приорбанка и на сайте e-pay.by. Также будут недоступны операции по карточкам Приорбанка в устройствах других банков и интернет-магазинах.