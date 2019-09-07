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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК ПРЕДОСТАВИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОПОЛНЕНИЯ СЧЕТОВ КЛИЕНТОВ БАНКА ЧЕРЕЗ ЕРИП
12:58 09.09.2019

ОАО «АСБ Беларусбанк» предоставило возможность пополнения счетов клиентов банка посредством системы АИС «Расчет» (ЕРИП).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с помощью данной услуги можно пополнить вклады, текущие счета, а также счета с использованием платежной карточки.

Преимущества услуги пополнения счетов банка в ЕРИП:

отсутствие взимания платы за проведение операции;

для совершения пополнения достаточно знать счет получателя в формате IBAN;

воспользоваться услугой можно в дереве ЕРИП в каналах других банков, РУП «Белпочта».

Способы пополнения в ЕРИП:

1-й способ. Поиск операции в дереве услуг ЕРИП: «Банковские, финансовые услуги», «Банки, НКФО», «Беларусбанк», «Пополнение счета»;

2-й способ. Поиск операции по коду услуги: код услуги «Пополнение счета» – 4672271;

3-й способ. Поиск операции по QR-коду.

Особенности проведения услуги пополнения счетов в АИС «Расчет»:

деньги зачисляются на счет получателя на следующий банковский день. Таким образом, начисление процентов на сумму пополнения осуществляется с даты зачисления средств.

счет получателя должен быть открыт в белорусских рублях (BYN) в учреждениях банка Минска и Минской области (кроме филиалов №612 Борисов (ЦБУ №№ 602, 610, 616, 621) и №633 Солигорск (ЦБУ №№ 607, 609, 613, 615, 620, 623)).

Возможность пополнения и других счетов через систему ЕРИП будет предоставляться поэтапно.
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