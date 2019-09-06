Национальный банк Беларуси с 9 сентября выпускает в обращение памятные монеты «Еўразійскі эканамічны саюз. 5 год».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, выпускаются серебряная монета номиналом 20 рублей, массой 33,63 г, пробой сплава 925, диаметром 38,61 мм, тиражом 499 штук и медно-никелевая – номиналом 1 рубль, массой 20 г, диаметром 37 мм, тиражом 999 штук.

Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой.

Аверс: вверху – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь, в центре – орнаментальная композиция, по кругу надписи: вверху – РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ; внизу − 20 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на медно-никелевой), внизу справа – год чеканки (на серебряной слева – проба сплава).

Реверс: в центре в обрамлении цветных изображений флагов стран – членов Евразийского экономического союза – эмблема ЕАЭС; внизу – стилизованная ветвь с пятью листьями, надпись по кругу: ЕЎРАЗІЙСКІ ЭКАНАМІЧНЫ САЮЗ. 5 ГОД.

Монеты отчеканены на РГП «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан» качеством: серебряная – «пруф» с цифровой печатью, медно-никелевая – «пруф-лайк» с цифровой печатью.

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Беларуси и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.