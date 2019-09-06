БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) СНИЖАЕТ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ ВАЛЮТНЫМ ВКЛАДАМ

16:55 06.09.2019 ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 6 сентября снижает ставки по вновь заключаемым вкладам в иностранной валюте. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения затронут безотзывные «Альфа-Вклад» в USD, «Альфа-Вклад» в EUR и «Альфа-Вклад» в RUB: Альфа-Вклад в USD (безотзывный): 5 мес. – 0,4%, 15 мес. – 0,85%, 25 мес. – 1,35%; Альфа-Вклад в EUR (безотзывный): 25 мес. – 0,25%; Альфа-Вклад в RUB (безотзывный): 5 мес. – 5,2%, 15 мес. – 5,5%, 25 мес. – 5,9%, 55 мес. – 6,2%.