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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) СНИЖАЕТ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ ВАЛЮТНЫМ ВКЛАДАМ
16:55 06.09.2019

ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 6 сентября снижает ставки по вновь заключаемым вкладам в иностранной валюте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения затронут безотзывные «Альфа-Вклад» в USD, «Альфа-Вклад» в EUR и «Альфа-Вклад» в RUB:

Альфа-Вклад в USD (безотзывный): 5 мес. – 0,4%, 15 мес. – 0,85%, 25 мес. – 1,35%;

Альфа-Вклад в EUR (безотзывный): 25 мес. – 0,25%;

Альфа-Вклад в RUB (безотзывный): 5 мес. – 5,2%, 15 мес. – 5,5%, 25 мес. – 5,9%, 55 мес. – 6,2%.
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