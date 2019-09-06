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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


С КАРТОЧЕК БЕЛАГРОПРОМБАНКА ДОСТУПНЫ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ПОЧТИ ВО ВСЕ СТРАНЫ МИРА НА КАРТОЧКИ MASTERCARD
14:22 06.09.2019

В интернет-банкинге, в мобильном приложении и в инфокиосках ОАО «Белагропромбанк» всем держателям карточек банка доступны переводы денег практически во все страны мира на карточки платежной системы Mastercard.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сегодня клиенты Белагропромбанка – держатели личных дебетовых карточек платежных систем БЕЛКАРТ, Mastercard, Visa могут перевести деньги на карточки платежной системы Masterсard практически во все страны мира, исключение составляют Кувейт, Иран, Судан, Сирия, Багамские острова, Ботсвана, Гана, Йемен, Камбоджа, Пакистан, Панама, Тринидад и Тобаго, Тунис, Шри-Ланка, Эфиопия.

При этом необязательно располагать валютой страны получателя перевода. Валюта денежного перевода со стороны клиентов банка – белорусские рубли.

Размер комиссионного вознаграждения за денежный перевод составит 1,5%, минимум 2,99 руб.

В целях обеспечения безопасности в банке существуют лимиты по количеству и по суммам операций. Так, минимальная сумма перевода составит 1 рубль, а максимальная – 1600 рублей.

Отправитель денежного перевода может совершить:

5 операций в 24 часа (общая сумма переводов не должна превышать 5000 рублей),

15 операций в течение 4-х календарных дней (общая сумма переводов не должна превышать 15000 рублей),

60 операций в течение месяца (общая сумма переводов не должна превышать 40000 рублей).
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