ЗАО «Цептер Банк» с 12 сентября вносит изменения в условия зарплатных проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения коснулись:

зарплатный проект «Стабильный»: размер комиссионного вознаграждения составляет 0,4% от суммы безналичного зачисления денежных средств (заработной платы) на счета работников; бесплатное снятие наличных денег во всех банкоматах и кассах ЗАО "Цептер Банк";

зарплатный проект «Правильный»: размер комиссионного вознаграждения – 0,6% от суммы безналичного зачисления денежных средств (заработной платы) на счета работников; бесплатное снятие наличных во всех банкоматах и кассах Цептер Банка и банка-партнера ОАО «АСБ Беларусбанк» с крупнейшей сетью банкоматов по всей Беларуси;

зарплатный проект «Щедрый»: размер комиссионного вознаграждения – 1% от суммы безналичного зачисления денежных средств (заработной платы) на счета работников; бесплатное снятие наличных во всех банкоматах и кассах по всей Беларуси.

В качестве подарка от ЗАО «Цептер Банк» на выбор работнику – выпуск платежной карты Белкарт или Visa Сlassic в качестве зарплатной карты в белорусских рублях; для учредителей и должностных лиц, включенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати, – выпуск платежной карты Visa Gold в качестве зарплатной карты в белорусских рублях.

Также доступна доставка платежных карт в офис компании.