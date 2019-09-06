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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК С 12 СЕНТЯБРЯ ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ЗАРПЛАТНЫХ ПРОЕКТОВ ЮРЛИЦ И ИП
13:18 06.09.2019
ЗАО «Цептер Банк» с 12 сентября вносит изменения в условия зарплатных проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения коснулись:
зарплатный проект «Стабильный»: размер комиссионного вознаграждения составляет 0,4% от суммы безналичного зачисления денежных средств (заработной платы) на счета работников; бесплатное снятие наличных денег во всех банкоматах и кассах ЗАО "Цептер Банк";
зарплатный проект «Правильный»: размер комиссионного вознаграждения – 0,6% от суммы безналичного зачисления денежных средств (заработной платы) на счета работников; бесплатное снятие наличных во всех банкоматах и кассах Цептер Банка и банка-партнера ОАО «АСБ Беларусбанк» с крупнейшей сетью банкоматов по всей Беларуси;
зарплатный проект «Щедрый»: размер комиссионного вознаграждения – 1% от суммы безналичного зачисления денежных средств (заработной платы) на счета работников; бесплатное снятие наличных во всех банкоматах и кассах по всей Беларуси.
В качестве подарка от ЗАО «Цептер Банк» на выбор работнику – выпуск платежной карты Белкарт или Visa Сlassic в качестве зарплатной карты в белорусских рублях; для учредителей и должностных лиц, включенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати, – выпуск платежной карты Visa Gold в качестве зарплатной карты в белорусских рублях.
Также доступна доставка платежных карт в офис компании.
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