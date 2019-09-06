ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.09.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ЦЕПТЕР БАНК С 12 СЕНТЯБРЯ ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ЗАРПЛАТНЫХ ПРОЕКТОВ ЮРЛИЦ И ИП
13:18 06.09.2019

ЗАО «Цептер Банк» с 12 сентября вносит изменения в условия зарплатных проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения коснулись:

зарплатный проект «Стабильный»: размер комиссионного вознаграждения составляет 0,4% от суммы безналичного зачисления денежных средств (заработной платы) на счета работников; бесплатное снятие наличных денег во всех банкоматах и кассах ЗАО "Цептер Банк";

зарплатный проект «Правильный»: размер комиссионного вознаграждения – 0,6% от суммы безналичного зачисления денежных средств (заработной платы) на счета работников; бесплатное снятие наличных во всех банкоматах и кассах Цептер Банка и банка-партнера ОАО «АСБ Беларусбанк» с крупнейшей сетью банкоматов по всей Беларуси;

зарплатный проект «Щедрый»: размер комиссионного вознаграждения – 1% от суммы безналичного зачисления денежных средств (заработной платы) на счета работников; бесплатное снятие наличных во всех банкоматах и кассах по всей Беларуси.

В качестве подарка от ЗАО «Цептер Банк» на выбор работнику – выпуск платежной карты Белкарт или Visa Сlassic в качестве зарплатной карты в белорусских рублях; для учредителей и должностных лиц, включенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати, – выпуск платежной карты Visa Gold в качестве зарплатной карты в белорусских рублях.

Также доступна доставка платежных карт в офис компании.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.09.2019
валюта курс
EUR 2.3293
USD 2.1105
RUB 3.1958
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.09.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3271 -0.0022
USD 2.1071 -0.0034
RUB 3.1939 -0.0019
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3230 2.3280
USD 2.1060 2.1090
RUB 3.1850 3.1950
подробнее

Конвертация в банках
на 06.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1010 1.1070
EUR/RUB 72.7500 73.2000
USD/RUB 65.9000 66.2500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте