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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ОТКРЫЛ НОВЫЙ ОБМЕННИК В ЛИДЕ
12:47 06.09.2019
«Франсабанк» ОАО открыло 5 сентября пункт обмена валют №42 в Лиде (ул. Машерова, 12. Магазин «Евроопт»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в обменнике можно совершать валютно-обменные операции; оплачивать по системе ЕРИП; погашать кредиты и процентов по ним. Здесь также принимается выручка от юридических лиц и выдаются наличные по терминалу.
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