БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ОТКРЫЛ НОВЫЙ ОБМЕННИК В ЛИДЕ

12:47 06.09.2019 «Франсабанк» ОАО открыло 5 сентября пункт обмена валют №42 в Лиде (ул. Машерова, 12. Магазин «Евроопт»). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в обменнике можно совершать валютно-обменные операции; оплачивать по системе ЕРИП; погашать кредиты и процентов по ним. Здесь также принимается выручка от юридических лиц и выдаются наличные по терминалу.