|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ПОВЫШАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В ДОЛЛАРАХ
11:45 06.09.2019
ОАО «Банк БелВЭБ» с 6 сентября повышает процентные ставки по банковским вкладам (депозитам) в долларах США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вновь заключаемым договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Сберегательный вкл@д» и «Персональный» на срок 13 месяцев будет действовать процентная ставка в размере 2,3% годовых, на срок 24 месяца – 2,5% годовых.
По вновь заключаемым договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Универсальный безотзывный» с фиксированной процентной ставкой на срок 13 месяцев будет действовать процентная ставка в размере 2,2% годовых, на срок 24 месяца – 2,4% годовых.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 05.09.2019
Курсы в банках
на 06.09.2019
Конвертация в банках
на 06.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте