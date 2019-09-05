ОАО «Банк БелВЭБ» с 6 сентября повышает процентные ставки по банковским вкладам (депозитам) в долларах США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вновь заключаемым договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Сберегательный вкл@д» и «Персональный» на срок 13 месяцев будет действовать процентная ставка в размере 2,3% годовых, на срок 24 месяца – 2,5% годовых.

По вновь заключаемым договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Универсальный безотзывный» с фиксированной процентной ставкой на срок 13 месяцев будет действовать процентная ставка в размере 2,2% годовых, на срок 24 месяца – 2,4% годовых.