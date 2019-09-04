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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
КРЕДИТ «НА ОБУЧЕНИЕ» ПРЕДЛАГАЮТ В БТА БАНКЕ
12:13 05.09.2019
ЗАО «БТА Банк» предлагает новый кредит «На обучение».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредит могут получить как физические лица, так и индивидуальные предприниматели на оплату обучения в средних специальных, высших учебных заведениях, а также проходящие курсы повышения квалификации.
Ставка (фиксированная) составляет 13,81% на 6 месяцев; 17,99% - на 12 месяцев.
Сумма кредита - от 200 до 10000 рублей, нужен только паспорт (также военный билет, если заявитель находится в призывном возрасте – до 27 лет).
Предусмотрена возможность досрочного погашения.
Кредит можно получить наличными, на платежную карточку или перечислить на счет организации.
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