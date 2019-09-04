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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК МОЖЕТ СТАТЬ ОПОРНЫМ БАНКОМ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВ АБИИ В БЕЛАРУСИ – АНАНИЧ
11:20 05.09.2019

ОАО «АСБ Беларусбанк» может стать опорным банком по реализации инициатив Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) в Беларуси. Об этом заявил председатель правления Беларусбанка Виктор Ананич на встрече с президентом АБИИ Цзинь Лицюнем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, в настоящее время Беларусбанк проводит работу по улучшению и расширению возможностей организации внешнего финансирования экономики Беларуси.

«Проведенные в текущем году рабочие встречи с коллегами из «Азиатского банка инфраструктурных инвестиций» в Минске, Пекине и Санье дали четко понять, что между нашими финансовыми институтами имеются возможности по установлению взаимовыгодного сотрудничества. Нам известно про амбициозные планы, в том числе в отношении стран – нерегиональных членов Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Беларусь может быть первым европейским партнером, способствующим реализации этих планов. А Беларусбанк – опорным банком по воплощению данных инициатив», - отметил В. Ананич.

Выгодное географическое расположение Беларуси, ее компактность, высокая управляемость и стабильность открывают хорошие возможности для сотрудничества и, главным образом, по линии инфраструктурных проектов.

«Ваш банк имеет очень хорошую международную репутацию. Мы будем рады каждой возможности работать вместе с Беларусбанком. В рамках визита у нас также состоялись очень продуктивные встречи с руководством страны. По итогам переговоров мы получили всю необходимую информацию о макроэкономической ситуации в Беларуси. В частности, я бы хотел отметить высокие достижения банка в экономической и социальной сферах страны», - подчеркнул Цзинь Лицюнь.
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