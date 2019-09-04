БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО ДЕПОЗИТУ «ДО ЗАРПЛАТЫ» В ИДЕЯ БАНКЕ ИЗМЕНИЛАСЬ

10:22 05.09.2019 ЗАО «Идея Банк» с 4 сентября изменило процентную ставку по отзывному депозиту для бизнеса «До зарплаты». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка по депозиту «До зарплаты» в российских рублях на срок от 2 до 6 мес. составляет 3,5% (ранее 4%).