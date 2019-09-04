ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) изменило размеры процентных ставок по вновь принимаемым вкладам для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки установлены:

по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях «Окно возможностей» на 395 дней, на 732 дня, 3 года в размере 12,78% годовых;

по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях «Доходный» на 395 дней, 732 дня, 3 года в размере 12,78% годовых;

по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях «Дуэт в BYN» на 395 дней, 732 дня, 3 года в размере 12,78% годовых.