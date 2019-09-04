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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИЗМЕНИЛИСЬ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БАНКЕ ВТБ (БЕЛАРУСЬ)
14:37 04.09.2019
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) изменило размеры процентных ставок по вновь принимаемым вкладам для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки установлены:
по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях «Окно возможностей» на 395 дней, на 732 дня, 3 года в размере 12,78% годовых;
по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях «Доходный» на 395 дней, 732 дня, 3 года в размере 12,78% годовых;
по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях «Дуэт в BYN» на 395 дней, 732 дня, 3 года в размере 12,78% годовых.
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