«Приорбанк» ОАО проведет технологические работы 5 сентября с 0.00 до 2.00.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в это время будут временно недоступны операции по картам в банкоматах, терминалах, инфокиосках, интернет-банке Приорбанка для физических и юридических лиц и на сайте e-pay.by.

Также будут недоступны операции по карточкам Приорбанка в устройствах других банков и интернет-магазинах, обменных пунктах казино.