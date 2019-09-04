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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БПС-СБЕРБАНК ЗАПУСТИЛ В МИНСКЕ СЕТЬ БАНКОМАТОВ С ФУНКЦИЕЙ ОБМЕНА ВАЛЮТЫ
12:46 04.09.2019

ОАО «БПС-Сбербанк» запустило в Минске сеть банкоматов с возможностью совершения валютно-обменных операций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, устройства позволяют как приобретать, так и сдавать наличную иностранную валюту по установленному банком курсу.

Терминалы меняют валюту по официальному курсу банка.

Обмен валют предполагает следующий алгоритм:

1. Выбираете операцию и валюту, соглашаетесь с условиями и вносите наличные в купюроприемник.

2. На экране отображается:

сумма принятых наличных денег (белорусских рублей либо иностранной валюты);

сумма и валюта, которая будет выдана наличными;

сумма безналичной сдачи в белорусских рублях, которую можно перечислить на: карту БПС-Сбербанка, оператору мобильной связи, интернет провайдеру либо направить на благотворительный счет.

3. Получение наличных денежных средств в выбранной валюте.

При покупке инвалюты необходимо учитывать минимальный номинал банкнот доступных для выдачи.

«Как высокотехнологичный банк мы продолжаем работу по внедрению современных автоматизированных решений, заботясь об удобстве и комфорте наших клиентов. Новые устройства позволяют совершать валютно-обменные операции, в любой момент, когда в этом возникнет необходимость, без привязки к графику работы отделений банка. В будущем, мы планируем установить такие терминалы в областных и некоторых районных центрах», – отметила исполнительный директор БПС-Сбербанка Елена Демиденко.

В настоящее время устройства с возможностью совершения валютно-обменных операций появились в центре Минска (отделение на пр. Машерова, 80), а также у станций метро «Восток» (в недавно открытом «офисе будущего» на улице П. Мстиславца, 13) и «Малиновка» (офис на пр. Дзержинского, 119). Инновационный банкомат также установлен в национальном аэропорту, еще один – в Кобрине, в цифровом офисе БПС-Сбербанка, который обслуживает посетителей в ТЦ «Полесье».
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