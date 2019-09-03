БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ИЗМЕНИЛ УСЛОВИЯ ПО РУБЛЕВЫМ ИНТЕРНЕТ-ДЕПОЗИТАМ

11:30 04.09.2019 ОАО «Технобанк» с 1 сентября изменило условия по интернет-депозитам в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты по вновь заключаемым договорам срочных банковских вкладов (интернет-депозитов) в белорусских рублях установлены следующие процентные ставки: безотзывный интернет-депозит «Е-Максимум» - 12,88% годовых, срок вклада 370 дней; безотзывный интернет-депозит «Е-Триумф» - 9,61% годовых, срок вклада 95 дней; отзывный интернет-депозит «Е-Дуэт» - 7,22% годовых, срок вклада 60 дней; отзывный интернет-депозит «Е-Соло» - 7% годовых, срок вклада 35 дней.