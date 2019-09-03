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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ИЗМЕНИЛ УСЛОВИЯ ПО РУБЛЕВЫМ ИНТЕРНЕТ-ДЕПОЗИТАМ
11:30 04.09.2019
ОАО «Технобанк» с 1 сентября изменило условия по интернет-депозитам в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты по вновь заключаемым договорам срочных банковских вкладов (интернет-депозитов) в белорусских рублях установлены следующие процентные ставки:
безотзывный интернет-депозит «Е-Максимум» - 12,88% годовых, срок вклада 370 дней;
безотзывный интернет-депозит «Е-Триумф» - 9,61% годовых, срок вклада 95 дней;
отзывный интернет-депозит «Е-Дуэт» - 7,22% годовых, срок вклада 60 дней;
отзывный интернет-депозит «Е-Соло» - 7% годовых, срок вклада 35 дней.
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