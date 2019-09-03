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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БСБ БАНК И PAYONEER ЗАПУСКАЮТ В БЕЛАРУСИ НОВЫЙ СЕРВИС
10:34 04.09.2019

ЗАО «БСБ Банк» и платежная система Payoneer разработали уникальный для Беларуси сервис BSB Payoneer.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь белорусские предприниматели и компании, работающие с американскими заказчиками, могут просто и легко получать доход на свой счет в БСБ Банке, пользуясь преимуществами системы Payoneer.

В Беларуси предприниматели и предприятия, включая ИТ-компании, сталкиваются с финансовыми и правовыми аспектами работы на рынке США. Они касаются сложности получения заработанных средств от частных американских заказчиков, магазинов, бирж и платформ на банковский счет в Беларуси. Это касается таких крупных игроков, как Amazon, Airbnb, Upwork, Google Play, Google AdSense, Apple Appstore и других. Чтобы работать с ними, белорусы вынуждены обращаться к посредникам или использовать трудоемкие схемы перевода денег.

BSB Payoneer помогает белорусскому бизнесу работать без посредников и непрогнозируемых комиссий – все заработанные средства переводятся прямо на счет в БСБ Банке. А для американского заказчика платеж простой и понятный, как локальный внутри страны.

«Цель Payoneer – помогать предпринимателям расти на международном рынке, для этого мы предоставляем им широкий выбор решений для работы с международными платежами. Мы гордимся сотрудничеством с БСБ Банком. Платформа Payoneer даст белорусскому бизнесу дополнительные возможности благодаря быстрой обработке платежей, выгодной системе комиссий и передовым решениям, которые отвечают всем требованиям местных регуляторов. Иностранные клиенты смогут с легкостью платить малому бизнесу – клиентам БСБ Банка. Мы продолжаем работать с белорусским бизнес-сообществом, стимулируя его рост на глобальном рынке», – сказал генеральный директор направления решений для малого и среднего бизнеса в Payoneer Эяль Молдован.

BSB Payoneer позволяет использовать локальные банковские реквизиты США и принимать оплату от компаний и электронные чеки. Поддерживается получение средств через национальную платежную систему ACH для США. Зачисление денег производится в USD, а в будущем БСБ Банк планирует расширить список валют.

Подключиться к сервису BSB Payoneer могут все предприниматели и компании, имеющие расчетный счет в БСБ Банке. До 1 декабря сервис бесплатный. Для всех клиентов, подключивших сервис до 31 декабря, будет действовать специальная комиссия: 1% от суммы платежа, но не более 30 USD.
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