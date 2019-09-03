ОАО «БНБ-Банк» с 1 октября закрывает два центра банковских услуг в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, прекращают свою работу:

ЦБУ №5, расположенный по адресу: ул. М. Танка, 1а. Ближайшие офисы Белорусского народного банка расположены по адресу: ул. Немига, 5 (~ 1 км, ТЦ Метрополь) и ул. В. Хоружей, 25/3 (~ 4 км, БЦ Терминал). Банкомат по адресу ул. М. Танка, 1а продолжит свою работу в режиме 24/7;

ЦБУ №6, расположенный по адресу: пр-т. Независимости, 37. Ближайшие офисы Белорусского народного банка расположены по адресу: ул. В. Хоружей, 25/3 (~ 2,5 км, БЦ Терминал) и Минск, пр-т. Независимости, 87А (~ 3 км, Площадь Калинина).