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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ДВА СТОЛИЧНЫХ ЦБУ БНБ-БАНКА С 1 ОКТЯБРЯ ЗАКРЫВАЮТСЯ
09:41 04.09.2019
ОАО «БНБ-Банк» с 1 октября закрывает два центра банковских услуг в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, прекращают свою работу:
ЦБУ №5, расположенный по адресу: ул. М. Танка, 1а. Ближайшие офисы Белорусского народного банка расположены по адресу: ул. Немига, 5 (~ 1 км, ТЦ Метрополь) и ул. В. Хоружей, 25/3 (~ 4 км, БЦ Терминал). Банкомат по адресу ул. М. Танка, 1а продолжит свою работу в режиме 24/7;
ЦБУ №6, расположенный по адресу: пр-т. Независимости, 37. Ближайшие офисы Белорусского народного банка расположены по адресу: ул. В. Хоружей, 25/3 (~ 2,5 км, БЦ Терминал) и Минск, пр-т. Независимости, 87А (~ 3 км, Площадь Калинина).
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