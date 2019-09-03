БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАРУСБАНК С 1 ОКТЯБРЯ ВВОДИТ КОМИССИЮ ЗА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ ПО СВОИМ КАРТОЧКАМ В БАНКОМАТАХ БЕЛИНВЕСТБАНКА

17:56 03.09.2019 ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 октября вводит комиссию за снятие наличных денег по своим карточкам в банкоматах ОАО «Белинвестбанк». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер комиссии составит 2,5% от суммы (минимальная сумма вознаграждения – 3 доллара/евро, 110 росс. руб., 3 руб.). Таким образом, с 1 октября снять наличные по карточкам Беларусбанка без комиссии можно в сети банка и в банкоматах банков-партнеров ОАО «БПС-Сбербанк» и ОАО «Белагропромбанк».