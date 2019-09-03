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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ ДЛЯ ИП ПРЕДЛАГАЮТ В БАНКЕ ДАБРАБЫТ
17:37 03.09.2019
ОАО «Банк Дабрабыт» запускает новый пакет услуг без абонентской платы для ИП – «Бизнес: ЛЕГКИЙ».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, пользователь платит только 1% от входящих поступлений на счет. Остальное – бесплатно. А если сумма зачислений на счет больше 5000 рублей в месяц, то и тариф за зачисление – 0%.
Пакет услуг включает: удобное мобильное приложение «Бизнес. Дабрабыт» - доступ к счету 24/7 со смартфона или планшета; неограниченное количество платежей в белорусских рублях; зачисление заработной платы – 0%; карта для личных расходов; корпоративная карта для оплаты хозяйственных расходов; торговая площадка для валютно-обменных операций; уникальный сервис control для проверки своих контрагентов.
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