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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК СНИЗИЛ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ФИЗЛИЦ
16:46 03.09.2019
ЗАО «РРБ-Банк» с 1 сентября снизило ставки по всем кредитам физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки снижены до 13,81% годовых.
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