БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РРБ-БАНК СНИЗИЛ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ФИЗЛИЦ

16:46 03.09.2019 ЗАО «РРБ-Банк» с 1 сентября снизило ставки по всем кредитам физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки снижены до 13,81% годовых.