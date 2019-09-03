ОАО «Белинвестбанк» представило новую корпоративную карту VISA PLATINUM BUSINESS.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, премиальная карточка дает возможность: отслеживать расходы, устанавливать лимиты, контролировать денежные потоки с помощью выписки по счету; совершать платежи на корпоративные цели в интернете; снимать деньги за рубежом без комиссий; получать круглосуточный доступ к средствам на счете; срочного изготовления карты; бесплатно пользоваться услугой «SMS-оповещение».

Держателям карточки будут доступны специальные привилегии: доступ в бизнес-залы по всему миру от сервиса Lounge Key; ускоренное прохождение формальностей в Национальном аэропорту «Минск»; приоритетный сервис в аэропорту «Борисполь»; страхование от риска мошенничества до 1,65 млн. долларов США в год на компанию; бронирование самых престижных отелей мира по программе Visa Luxury Hotel Program online; 25% при оплате сопровождения в аэропортах по прилету/вылету Airport Speedpass; 50% при оплате такси «Бавария» на трансфер в/из аэропорта «Минск», а также 15% по Минску; расширенная программа бонусов и скидок по РБ и всему миру.