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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК ПРЕДСТАВИЛ НОВУЮ КОРПОРАТИВНУЮ КАРТУ
16:09 03.09.2019
ОАО «Белинвестбанк» представило новую корпоративную карту VISA PLATINUM BUSINESS.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, премиальная карточка дает возможность: отслеживать расходы, устанавливать лимиты, контролировать денежные потоки с помощью выписки по счету; совершать платежи на корпоративные цели в интернете; снимать деньги за рубежом без комиссий; получать круглосуточный доступ к средствам на счете; срочного изготовления карты; бесплатно пользоваться услугой «SMS-оповещение».
Держателям карточки будут доступны специальные привилегии: доступ в бизнес-залы по всему миру от сервиса Lounge Key; ускоренное прохождение формальностей в Национальном аэропорту «Минск»; приоритетный сервис в аэропорту «Борисполь»; страхование от риска мошенничества до 1,65 млн. долларов США в год на компанию; бронирование самых престижных отелей мира по программе Visa Luxury Hotel Program online; 25% при оплате сопровождения в аэропортах по прилету/вылету Airport Speedpass; 50% при оплате такси «Бавария» на трансфер в/из аэропорта «Минск», а также 15% по Минску; расширенная программа бонусов и скидок по РБ и всему миру.
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