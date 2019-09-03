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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ФРАНСАБАНК СНИЗИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
14:29 03.09.2019

«Франсабанк» ОАО с 1 сентября изменило процентные ставки по вновь выдаваемым кредитам для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки составляют:

«Всё и сразу!»: 13,81% — сроком кредитования от 13 месяцев до 7 лет; 13,81% — сроком кредитования от 13 месяцев до 5 лет на рефинансирование кредитов других банков;

«Возможно всё!»: 13,81% (СР НБ РБ + 4,31 п.п.) — сроком кредитования от 13 месяцев до 7 лет; 13,81% (СР НБ РБ + 4,31 п.п.) — сроком кредитования от 13 месяцев до 5 лет на рефинансирование кредитов других банков;

«Родныя рэчы»: 13,81% — срок кредитования 36 месяцев;

«ПроЗАПАС» (овердрафт): 13,81% (СР НБ РБ + 4,31 п.п.) для Белкарт/Maestro; 13,81% (СР НБ РБ + 4,31 п.п.) для Mastercard Standard; 13,5% (СР НБ РБ + 4 п.п.) для Mastercard Gold;

«Золотой возраст»: 13,81% — сроком кредитования от 13 месяцев до 3 лет;

на приобретение подержанного автомобиля: 13,81% — сроком кредитования до 5 лет;

на приобретение нового автомобиля: 13,81% — сроком кредитования до 7 лет;

на приобретение недвижимости: 13,81% (СР НБ РБ + 4,31 п.п.) — сроком кредитования до 20 лет;

«Удобная карта»: 13,81% (СР НБ РБ + 4,31 п.п.) — сроком кредитования от 3 до 7 лет.
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