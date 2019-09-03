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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ТЕХНОБАНК ИЗМЕНИЛ УСЛОВИЯ ПО ВКЛАДАМ И ИНТЕРНЕТ-ДЕПОЗИТАМ ФИЗЛИЦ
13:34 03.09.2019

ОАО «Технобанк» с 2 сентября изменило размер процентов по отдельным банковским вкладам и интернет-депозитам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки установлены в размерах:

по вкладам в белорусских рублях:

безотзывный депозит «Максимум» - 11,9% годовых, срок вклада 370 дней;

безотзывный депозит «ТРИумф» - 9,5% годовых, срок вклада 95 дней.

по вкладам в долларах США:

отзывный депозит «Новая вершина» - 1,3% годовых, срок вклада 1095 дней;

безотзывный депозит «Новый» - 2% годовых, срок вклада 735 дней;

безотзывный депозит «Отличный» - 1,7% годовых, срок вклада 365 дней.

по вкладам в российских рублях:

отзывный депозит «Новая вершина» - 3,12% годовых, срок вклада 365 дней;

отзывный депозит «Выгодный» - 3% годовых, срок вклада 45 дней;

безотзывный депозит «Новый» - 7% годовых, срок вклада 735 дней;

безотзывный депозит «Отличный» - 5,6% годовых, срок вклада 365 дней;

безотзывный депозит «Оптимальный» - 5,5% годовых, срок вклада 180 дней;

безотзывный депозит «ТРИумф» - 5,4% годовых, срок вклада 95 дней.

По вновь заключаемым интернет-депозитам в долларах США установлены следующие процентные ставки:

безотзывный интернет-депозит «Е-Фурор» - 2,1% годовых, срок вклада 735 дней;

отзывный интернет-депозит «Е-Успешный» - 1,5% годовых, срок вклада 365 дней;

отзывный интернет-депозит «Е-Спринт» - 0,7% годовых, срок вклада 35 дней.
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