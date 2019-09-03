БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ИЗМЕНИЛ УСЛОВИЯ ПО ВКЛАДАМ И ИНТЕРНЕТ-ДЕПОЗИТАМ ФИЗЛИЦ

13:34 03.09.2019 ОАО «Технобанк» с 2 сентября изменило размер процентов по отдельным банковским вкладам и интернет-депозитам. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки установлены в размерах: по вкладам в белорусских рублях: безотзывный депозит «Максимум» - 11,9% годовых, срок вклада 370 дней; безотзывный депозит «ТРИумф» - 9,5% годовых, срок вклада 95 дней. по вкладам в долларах США: отзывный депозит «Новая вершина» - 1,3% годовых, срок вклада 1095 дней; безотзывный депозит «Новый» - 2% годовых, срок вклада 735 дней; безотзывный депозит «Отличный» - 1,7% годовых, срок вклада 365 дней. по вкладам в российских рублях: отзывный депозит «Новая вершина» - 3,12% годовых, срок вклада 365 дней; отзывный депозит «Выгодный» - 3% годовых, срок вклада 45 дней; безотзывный депозит «Новый» - 7% годовых, срок вклада 735 дней; безотзывный депозит «Отличный» - 5,6% годовых, срок вклада 365 дней; безотзывный депозит «Оптимальный» - 5,5% годовых, срок вклада 180 дней; безотзывный депозит «ТРИумф» - 5,4% годовых, срок вклада 95 дней. По вновь заключаемым интернет-депозитам в долларах США установлены следующие процентные ставки: безотзывный интернет-депозит «Е-Фурор» - 2,1% годовых, срок вклада 735 дней; отзывный интернет-депозит «Е-Успешный» - 1,5% годовых, срок вклада 365 дней; отзывный интернет-депозит «Е-Спринт» - 0,7% годовых, срок вклада 35 дней.