ЗАО «Банк «Решение» снизило ставку по кредитам до 13,81% годовых.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это коснулось кредитов «Проще некуда» и «SUPERсила».

Кредит «Проще некуда»: срок до 4 лет; ставка 13,81% годовых; без справки о доходах до 5000 руб.; переводится на кредитную карточку.

Кредит «SUPERсила»: кредит под кредит – объедините все свои кредиты в одном; срок от 1 года до 4 лет; ставка 13,81% годовых; без справки о доходах до 10000 руб.; переводится на кредитную карточку.