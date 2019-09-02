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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ «РЕШЕНИЕ» СНИЖЕНА СТАВКА ПО КРЕДИТАМ
12:27 03.09.2019
ЗАО «Банк «Решение» снизило ставку по кредитам до 13,81% годовых.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это коснулось кредитов «Проще некуда» и «SUPERсила».
Кредит «Проще некуда»: срок до 4 лет; ставка 13,81% годовых; без справки о доходах до 5000 руб.; переводится на кредитную карточку.
Кредит «SUPERсила»: кредит под кредит – объедините все свои кредиты в одном; срок от 1 года до 4 лет; ставка 13,81% годовых; без справки о доходах до 10000 руб.; переводится на кредитную карточку.
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