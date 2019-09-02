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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК И БНТУ РЕАЛИЗУЮТ ПРОЕКТ «ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ»
10:31 03.09.2019

ОАО «АСБ Беларусбанк» и УО «Белорусский национальный технический университет» заключили соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сотрудничество предполагает реализацию совместных инициатив, направленных на цифровую трансформацию в рамках проекта «Цифровой университет». Партнерство включает в себя выпуск студенческих карточек для студентов всех курсов БНТУ, реализацию первого проекта по внедрению возможности совершения платежей по студенческим карточкам университета с использованием платежного сервиса Samsung Рay, позволяющего совершать операции с использованием мобильных телефонов.

Председатель правления Беларусбанка Виктор Ананич отметил, что банк и университет на протяжении 25 лет выстраивают тесные партнерские отношения.

«Нашу совместную инициативу можно смело назвать началом большого совместного пути. Стремясь к взаимовыгодному сотрудничеству, особое внимание мы уделяем улучшению развития национальной системы образования и повышению финансовой грамотности студентов. Задача банка – быть современным, полезным и практичным. Мы хотим, чтобы наши молодые люди были подкованы во всех областях, в том числе финансово, умели принимать рациональные решения, повышая при этом уровень своего благосостояния», - подчеркнул председатель правления.

«Одно из важнейших направлений сотрудничества с Беларусбанком – развитие инструментов по социальной поддержке преподавателей ВУЗа, – рассказал ректор БНТУ Сергей Харитончик.

По его словам, в этом вопросе крупнейший банк страны готов поддержать инициативы университета.

«Наше партнерство будет включать в себя проведение на постоянной основе цикла лекций, тренингов и иных мероприятий по финансовой грамотности для профессорско-преподавательского состава и студентов БНТУ», - добавил С. Харитончик.

Совместное партнерство также предполагает подготовку и переподготовку специалистов по различным направлениям банковской деятельности, укрепление материальной базы университета.
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