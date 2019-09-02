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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ФИЗЛИЦАМ В БПС-СБЕРБАНКЕ СНИЖЕНЫ
17:50 02.09.2019
ОАО «БПС-Сбербанк» с 2 сентября снижает процентные ставки по кредитам на недвижимость и авто, а также по потребительским и овердрафтным кредитам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, снижение, в том числе, коснулось, наиболее востребованных населением кредитных продуктов. Например, по кредиту на финансирование недвижимости, а также на рефинансирование ранее полученных кредитов в других банках «Новоселье со Сбербанком» теперь ставка составляет 13,81% годовых (ранее 14% годовых).
Новые ставки распространяются на кредитные договора, заключаемые со 2 сентября 2019 года.
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