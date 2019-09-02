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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК РАСШИРИЛ ВОЗМОЖНОСТИ ПОПОЛНЕНИЯ СЧЕТОВ ЧЕРЕЗ ЕРИП
16:46 02.09.2019
ОАО «Белгазпромбанк» с 1 сентября расширило возможности пополнения счетов через ЕРИП.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь с помощью системы ЕРИП можно пополнить:
текущий счет в иностранной валюте, к которому оформлена платежная карточка – путем выбора услуги «Пополнение платежной карточки» в ветке «Белгазпромбанк» дерева ЕРИП;
счет по учету вклада, оформленного в иностранной валюте – путем выбора услуги «Пополнение вклада» в ветке «Белгазпромбанк» дерева ЕРИП.
Особенности проведения операции:
средства зачисляются на счет на следующий банковский день;
пополнение происходит только в белорусских рублях;
деньги зачисляются на счет в той валюте, в которой открыт счет;
при зачислении средств на счет применяется курс обмена, установленный банком для безналичных операций, действующий на момент отражения операции по счету;
вознаграждение за операцию пополнения текущего счета/счета по учету вклада не взимается.
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