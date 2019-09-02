БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛГАЗПРОМБАНК РАСШИРИЛ ВОЗМОЖНОСТИ ПОПОЛНЕНИЯ СЧЕТОВ ЧЕРЕЗ ЕРИП

16:46 02.09.2019 ОАО «Белгазпромбанк» с 1 сентября расширило возможности пополнения счетов через ЕРИП. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь с помощью системы ЕРИП можно пополнить: текущий счет в иностранной валюте, к которому оформлена платежная карточка – путем выбора услуги «Пополнение платежной карточки» в ветке «Белгазпромбанк» дерева ЕРИП; счет по учету вклада, оформленного в иностранной валюте – путем выбора услуги «Пополнение вклада» в ветке «Белгазпромбанк» дерева ЕРИП. Особенности проведения операции: средства зачисляются на счет на следующий банковский день; пополнение происходит только в белорусских рублях; деньги зачисляются на счет в той валюте, в которой открыт счет; при зачислении средств на счет применяется курс обмена, установленный банком для безналичных операций, действующий на момент отражения операции по счету; вознаграждение за операцию пополнения текущего счета/счета по учету вклада не взимается.