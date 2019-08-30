БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК ДАБРАБЫТ ВВОДИТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОПЕРАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ НА ЗАРУБЕЖНЫХ РЕСУРСАХ БЕЗ ТЕХНОЛОГИИ 3D SECURE

12:40 02.09.2019 ОАО «Банк Дабрабыт» со 2 сентября вводит ограничения по количеству операций в интернете на зарубежных ресурсах без использования технологии 3D Secure. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, количество операций составит: по карточкам Masterсard – 10 операций в 24 часа; по карточкам Visa – 30 операций в 24 часа.