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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ДАБРАБЫТ ВВОДИТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОПЕРАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ НА ЗАРУБЕЖНЫХ РЕСУРСАХ БЕЗ ТЕХНОЛОГИИ 3D SECURE
12:40 02.09.2019
ОАО «Банк Дабрабыт» со 2 сентября вводит ограничения по количеству операций в интернете на зарубежных ресурсах без использования технологии 3D Secure.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, количество операций составит: по карточкам Masterсard – 10 операций в 24 часа; по карточкам Visa – 30 операций в 24 часа.
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