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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РАЗМЕРЫ СТАВОК ПО РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ИЗМЕНИЛИСЬ
11:51 02.09.2019
ОАО «Белагропромбанк» с 1 сентября изменил размера процентных ставок по срочным банковским вкладам в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, даты для вновь заключаемых договоров срочного банковского вклада (депозита) размер процентов будет составлять:
отзывный вклад (депозит) «@gro» - до 7% годовых, в зависимости от срока размещения;
«Депозитная карта» - 7% годовых;
«Линия роста 3.0 До года», «Линия роста 3.0 Свыше года» - до 6,9% годовых, в зависимости от срока размещения;
безотзывный вклад (депозит) «@gro безотзывный» - до 12,4% годовых, в зависимости от срока размещения;
безотзывный вклад (депозит) «Стандарт» - до 12% годовых, в зависимости от срока размещения;
безотзывный вклад (депозит) «Максимум» - 12% годовых.
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