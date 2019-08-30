БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РАЗМЕРЫ СТАВОК ПО РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ИЗМЕНИЛИСЬ

11:51 02.09.2019 ОАО «Белагропромбанк» с 1 сентября изменил размера процентных ставок по срочным банковским вкладам в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, даты для вновь заключаемых договоров срочного банковского вклада (депозита) размер процентов будет составлять: отзывный вклад (депозит) «@gro» - до 7% годовых, в зависимости от срока размещения; «Депозитная карта» - 7% годовых; «Линия роста 3.0 До года», «Линия роста 3.0 Свыше года» - до 6,9% годовых, в зависимости от срока размещения; безотзывный вклад (депозит) «@gro безотзывный» - до 12,4% годовых, в зависимости от срока размещения; безотзывный вклад (депозит) «Стандарт» - до 12% годовых, в зависимости от срока размещения; безотзывный вклад (депозит) «Максимум» - 12% годовых.