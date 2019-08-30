БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ С 1 ОКТЯБРЯ ПРЕКРАЩАЕТ ПЕРЕВОДЫ BLIZKO И «ГРОШЫ-СКАРАХОДЫ»

17:42 30.08.2019 ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 октября прекращает осуществление отправки и выплаты денежных переводов BLIZKO и «Грошы-скараходы». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в офисах Банка БелВЭБ можно осуществить денежные переводы через крупнейшую международную систему Western Union. Отправить либо получить денежные переводы через эту систему можно в более чем 550 тысяч пунктов обслуживания, находящихся в 200 странах мира.