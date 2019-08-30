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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ С 1 ОКТЯБРЯ ПРЕКРАЩАЕТ ПЕРЕВОДЫ BLIZKO И «ГРОШЫ-СКАРАХОДЫ»
17:42 30.08.2019
ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 октября прекращает осуществление отправки и выплаты денежных переводов BLIZKO и «Грошы-скараходы».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в офисах Банка БелВЭБ можно осуществить денежные переводы через крупнейшую международную систему Western Union. Отправить либо получить денежные переводы через эту систему можно в более чем 550 тысяч пунктов обслуживания, находящихся в 200 странах мира.
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