БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) С 4 СЕНТЯБРЯ ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ «АЛЬФА-БИЗНЕС ОНЛАЙН» И «АЛЬФА-БИЗНЕС МОБАЙЛ 2.0»

16:25 30.08.2019 Новая редакция Общих условий предоставления услуг «Альфа-Бизнес Онлайн» и «Альфа-Бизнес Мобайл 2.0» ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) вступает в силу с 4 сентября. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в новой редакции отражены изменения, связанные с возможностью подписывать документы в «Альфа-Бизнес Онлайн» с использованием электронно-цифровой подписи: отражен процесс работы с сертификатами банковского удостоверяющего центра и удостоверяющего центра ГосСУОК; определен процесс наделения полномочиями лиц, ответственных за подписание документов с использованием ЭЦП; внесены изменения в процесс регистрации и изменения схемы подписания клиентом; уточнены права клиента в части пользования услугами «Альфа-Бизнес Онлайн» и «Альфа-Бизнес Мобайл 2.0».