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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) С 4 СЕНТЯБРЯ ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ «АЛЬФА-БИЗНЕС ОНЛАЙН» И «АЛЬФА-БИЗНЕС МОБАЙЛ 2.0»
16:25 30.08.2019

Новая редакция Общих условий предоставления услуг «Альфа-Бизнес Онлайн» и «Альфа-Бизнес Мобайл 2.0» ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) вступает в силу с 4 сентября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в новой редакции отражены изменения, связанные с возможностью подписывать документы в «Альфа-Бизнес Онлайн» с использованием электронно-цифровой подписи:

отражен процесс работы с сертификатами банковского удостоверяющего центра и удостоверяющего центра ГосСУОК;

определен процесс наделения полномочиями лиц, ответственных за подписание документов с использованием ЭЦП;

внесены изменения в процесс регистрации и изменения схемы подписания клиентом;

уточнены права клиента в части пользования услугами «Альфа-Бизнес Онлайн» и «Альфа-Бизнес Мобайл 2.0».
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