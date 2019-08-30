|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.08.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) С 4 СЕНТЯБРЯ ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ «АЛЬФА-БИЗНЕС ОНЛАЙН» И «АЛЬФА-БИЗНЕС МОБАЙЛ 2.0»
16:25 30.08.2019
Новая редакция Общих условий предоставления услуг «Альфа-Бизнес Онлайн» и «Альфа-Бизнес Мобайл 2.0» ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) вступает в силу с 4 сентября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в новой редакции отражены изменения, связанные с возможностью подписывать документы в «Альфа-Бизнес Онлайн» с использованием электронно-цифровой подписи:
отражен процесс работы с сертификатами банковского удостоверяющего центра и удостоверяющего центра ГосСУОК;
определен процесс наделения полномочиями лиц, ответственных за подписание документов с использованием ЭЦП;
внесены изменения в процесс регистрации и изменения схемы подписания клиентом;
уточнены права клиента в части пользования услугами «Альфа-Бизнес Онлайн» и «Альфа-Бизнес Мобайл 2.0».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.08.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 30.08.2019
Курсы в банках
на 30.08.2019
Конвертация в банках
на 30.08.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте