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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК С 1 СЕНТЯБРЯ СНИЖАЕТ РАЗМЕР СТАВОК ПО КРЕДИТАМ
15:37 30.08.2019
ЗАО «Идея Банк с 1 сентября снижает размер процентных ставок по вновь заключаемым договорам по некоторым кредитным продуктам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер ставок составит:
«Стандартный», «Мечтай», «Большой», «Консолидация», Online – 13,81% (ранее – 14,5%);
«Национальный» - 13% (ранее – 14%);
CREDO – 13,81% (ранее 14,5%), грейс-ставка 0,0001% годовых (льготная ставка – 9,9% годовых).
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