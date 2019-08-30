БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИДЕЯ БАНК С 1 СЕНТЯБРЯ СНИЖАЕТ РАЗМЕР СТАВОК ПО КРЕДИТАМ

15:37 30.08.2019 ЗАО «Идея Банк с 1 сентября снижает размер процентных ставок по вновь заключаемым договорам по некоторым кредитным продуктам. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер ставок составит: «Стандартный», «Мечтай», «Большой», «Консолидация», Online – 13,81% (ранее – 14,5%); «Национальный» - 13% (ранее – 14%); CREDO – 13,81% (ранее 14,5%), грейс-ставка 0,0001% годовых (льготная ставка – 9,9% годовых).