|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.08.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В ОБСЛУЖИВАНИИ БАНКОВСКИХ КАРТОЧЕК ПРИ ПЛАТЕЖАХ ЧЕРЕЗ MPOS-ТЕРМИНАЛЫ УТРОМ 3 СЕНТЯБРЯ ВОЗМОЖНЫ СБОИ
13:50 30.08.2019
ОАО «Банковский процессинговый центр» проведет технологические работы по обновлению аппаратно-программного комплекса системы mPOS 3 сентября с 3.00 до 6.00.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БПС-Сбербанк», в этот промежуток времени возможны перерывы в обслуживании держателей карточек при проведении платежей с использованием mPOS-терминалов.
Все остальные комплексы ОАО «Банковский процессинговый центр» будут работать в штатном режиме и обслуживание клиентов в других устройствах будет производиться без ограничений.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.08.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 30.08.2019
Курсы в банках
на 30.08.2019
Конвертация в банках
на 30.08.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте