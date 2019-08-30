ОАО «Банковский процессинговый центр» проведет технологические работы по обновлению аппаратно-программного комплекса системы mPOS 3 сентября с 3.00 до 6.00.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БПС-Сбербанк», в этот промежуток времени возможны перерывы в обслуживании держателей карточек при проведении платежей с использованием mPOS-терминалов.

Все остальные комплексы ОАО «Банковский процессинговый центр» будут работать в штатном режиме и обслуживание клиентов в других устройствах будет производиться без ограничений.