ОАО «Паритетбанк» с 2 сентября обновляет условия пользования корпоративными картами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты для корпоративных карт вводится лимит на снятие наличных денег в сутки – 5000 рублей.