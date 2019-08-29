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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПАРИТЕТБАНК С 2 СЕНТЯБРЯ ОБНОВЛЯЕТ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫМИ КАРТАМИ
12:58 30.08.2019
ОАО «Паритетбанк» с 2 сентября обновляет условия пользования корпоративными картами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты для корпоративных карт вводится лимит на снятие наличных денег в сутки – 5000 рублей.
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