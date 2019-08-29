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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ БГУИР
12:27 30.08.2019

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники и ОАО «Банк БелВЭБ» 29 августа подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, меморандум предусматривает реализацию совместных проектов в области кибербезопасности и автоматизации бизнес-процессов, разработку образовательных программ повышения квалификации работников банка, проведение обучающих курсов и в целом направлен на установление тесной взаимосвязи научных и практических процессов.

Банк БелВЭБ будет участвовать в развитии системы профориентации и повышении уровня знаний студентов БГУИР. Особое внимание будет уделяться организации обучающих и развивающих мероприятий для студентов.

«Мы осознанно обратились к БГУИР с тем, чтобы развивать долгосрочное сотрудничество по разным направлениям – не только образование, но и подготовка и переподготовка специалистов, коммерциализация интересных наработок. БГУИР – один из флагманов высшего образования Беларуси, что дает широкие возможности для подготовки высококвалифицированных профессионалов в IT-сфере», – отметил председатель правления Банка БелВЭБ Василий Матюшевский.

Он напомнил, что сейчас реализуется стратегия трансформации банка в Fintech-группу, идет цифровизация каналов продаж, реализуются самые современные технологические решения в онлайн-банкинге. Группа Банка БелВЭБ заинтересована в сотрудничестве по подготовке базовых отраслевых специалистов с основным фокусом в области IT, а также развитии дополнительных образовательных программ по переподготовке сотрудников банка для дальнейшей работы в финтех-компаниях группы и на рынке.

«Практическая реализация меморандума будет способствовать претворению в жизнь стратегических планов банка и одновременно повысит квалификацию студентов БГУИР, которые будут заняты в совместных проектах», – подчеркнул В. Матюшевский.

«Для университета очень ценным является партнерство с одним из наиболее динамично развивающихся коммерческих банков Беларуси. Подписание меморандума станет первым шагом в установлении долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества между БГУИР и БелВЭБ. Сегодня для специалиста банковской сферы важно развитие многих компетенций, значительная часть которых относится к сфере IT. Особую значимость приобретают задачи развития «электронных» сервисов, интеграции глобальных информационных систем и анализа больших данных, обеспечения безопасности. Уверен, наше сотрудничество принесет плодотворные результаты в сфере формирования и развития новых компетенций и технологий в банковской сфере, а специалисты, прошедшие обучение в БГУИР, успешно реализуют себя в банковском деле», – отметил ректор БГУИР Вадим Богуш.

Ожидается, что работа над первыми совместными проектами начнется уже осенью текущего года.
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