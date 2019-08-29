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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР БНБ-БАНКА ПРОВЕДЕТ 2 СЕНТЯБРЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
11:19 30.08.2019

Исполнительный директор ОАО «БНБ-Банк» Михаил Залевский проведет 2 сентября прямую телефонную линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, задать вопросы можно с 9.00 до 12.00 по телефону (+375 17) 388-84-43.
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