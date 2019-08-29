ОАО «БПС-Сбербанк» открыло сервис записи к банковским специалистам на время, удобное для клиента.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, воспользоваться услугой «Запись на обслуживание» можно в режиме 24/7.

Пока выбрать удобное время для визита в банк могут клиенты отделений на улице П.Мстиславца, 13 и на бульваре им. Мулявина,6. В дальнейшем планируется сделать услугу доступной в других подразделениях банка.