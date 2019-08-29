К проекту ОАО «Белинвестбанк» по выпуску многофункциональной интеллектуальной идентификационной карточки «Карточка студента» подключились еще шесть ведущих вузов Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сегодня МИИК «Карточка студента» мультиплицировалась еще на шесть вузов страны, среди которых Белорусский государственный медицинский университет, Институт бизнеса БГУ. В преддверии Дня знаний и в течение первых дней учебного года многофункциональные интеллектуальные идентификационные карточки получат более 10 тысяч человек.

Пилотный проект стартовал в 2018 году на базе Белорусского государственного университета. Его реализацией совместно занимались специалисты Белинвестбанка и ведущего вуза страны. При разработке карточки применялось новое решение: эмуляция бесконтактного чипа при совместном использовании его для банковского приложения и приложения, задействованного в инфраструктуре учебного заведения.

Первыми год назад электронные студенческие билеты получили студенты-первокурсники и магистранты Белорусского государственного университета. На сегодня обладателями карточки в БГУ уже стали студенты 1-3 курса, а также магистранты.

Основное достоинство карточки – физическое наличие одного электронного документа вместо минимум двух. С одной стороны, карточка выполняет функцию электронного пропуска: обеспечивает доступ на территорию и в корпуса учебного заведения, а также обслуживание в любом пункте библиотеки учреждения высшего образования. С другой – карта имеет полный функционал платежного инструмента: студентам доступны все сервисы карты Mastercard Standard, а также сервисы Белинвестбанка, включая Интернет-банкинг и Мобильное приложение. Бесконтактная технология оплаты Mastercard позволяет расплачиваться быстро, удобно и безопасно одним прикосновением карты к терминалу.

Кроме того, карточка позволяет ее владельцам стать участниками программы лояльности «Студенческий бонус». По ней при расчетах за канцелярские принадлежности и книги, за посещение музеев и театров, кинотеатров, спортивных комплексов, приобретение автобусных и железнодорожных билетов и иные товары и услуги выплачивается money-back. Она позволяет получать переводы, в том числе из-за рубежа, без комиссий за зачисление денег.