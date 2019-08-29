БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СОВОКУПНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ КАПИТАЛ БАНКОВ БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОС НЕЗНАЧИТЕЛЬНО

16:24 29.08.2019 По состоянию на 1 августа 2019 г совокупный размер нормативного капитала банков Беларуси составил 10762 млн руб. Согласно данным Национального банка, с начала года он вырос на 88,7 млн руб., или на 0,83% (по состоянию на 1 января 2019 г. он составил 10673,3 млн руб.).