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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


СОВОКУПНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ КАПИТАЛ БАНКОВ БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОС НЕЗНАЧИТЕЛЬНО
16:24 29.08.2019

По состоянию на 1 августа 2019 г совокупный размер нормативного капитала банков Беларуси составил 10762 млн руб.

Согласно данным Национального банка, с начала года он вырос на 88,7 млн руб., или на 0,83% (по состоянию на 1 января 2019 г. он составил 10673,3 млн руб.).
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