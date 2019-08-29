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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) С 29 АВГУСТА ОТМЕНЯЕТ ПОПОЛНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ДОЛЛАРОВЫХ ВКЛАДОВ
13:11 29.08.2019
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 29 августа отменяет возможность пополнения некоторых вкладов в USD.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения затронут следующие вклады:
«Альфа-Фикс» на 36 мес. со ставками 3% и 3,25%;
«Альфа-Фикс» на 37 мес. со ставками 2,75%, 2,8%, 3%, 3,1% и 3,25%;
«Вклад InSync» на 30 мес. со ставкой 2,75%.
Все перечисленные вклады заключены по 31.10.2018 включительно.
Возможность закрытия вкладов для пополнения предусмотрена договорами банковских вкладов (п.2.5.5 Общих условий размещения вкладов в Закрытом акционерном обществе «Альфа-Банк» (приложение 10 к ДКБО).
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